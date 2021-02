«Personale rimasto a casa, derrate alimentari in scadenza che andranno buttate, umore sotto ai tacchi. Chi ci governa, invece di posticipare un'apertura che non ci sarà mai, abbia almeno il coraggio di comunicarci che la stagione è chiusa». È un bilancio amaro quello di Sandro Siorpaes, titolare del rifugio Averau, che si considera comunque fortunato «perché la zona delle Cinque Torri è molto frequentata da sci alpinisti e quindi, poco o tanto, qualcosa ho sempre lavorato quando si è potuto tenere aperto». «Ci hanno preso per i fondelli - sottolinea l'imprenditore del turismo -. Ma come si può annunciare dall'oggi al domani che gli impianti di risalita non apriranno? Mi chiedo se questa gente abbia mai lavorato e sappia quindi come si gestiscono un'attività, dei dipendenti, degli ordinativi. Premesso che secondo me a Roma hanno stabilito già in autunno che la stagione invernale avrebbe dovuto saltare, resto comunque allibito dal modo di fare. Sono senza parole». «Stavo per assumere due persone - spiega Siorpaes - e ovviamente, pur dispiacendomi, mi sono fermato subito. Ci arrangeremo in famiglia nella gestione di chi vorrà raggiungerci con ciaspe e sci d'alpinismo: vista la bellezza della localizzazione dell'Averau, tra Cinque Torri e passo Giau, abbiamo la fortuna di vedere un po' di movimento. Abbiamo lavorato anche in area arancione, con l'asporto di panini e bibite. Mentre da quando il Veneto è diventato giallo abbiamo avviato anche l'attività del ristorante. Speriamo di poter continuare almeno in questi termini anche se so già che parte delle derrate alimentari che abbiamo acquistato sono destinate a scadere e quindi a essere buttate. La scorta, generalmente, la si fa in autunno quando il rifugio è ancora raggiungibile con un fuori strada. Pur avendo comprato la metà delle cose di cui generalmente fornivamo bar e cucina, in previsione di una situazione non del tutto a regime per via della pandemia, lo stesso ce ne rimarranno di inutilizzate. Penso ad esempio a quegli alimenti che hanno una scadenza di pochi mesi come succhi di frutta o speciali farine che utilizziamo per i dolci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA