GLI AIUTI

ROMA Sono arrivate le prime indicazioni operative dell'Inps sulle modalità per richiedere la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga. Per la cassa integrazione in deroga si attende l'emanazione del decreto interministeriale e della circolare Inps, attesa per lunedì, dopodiché le Regioni potranno iniziare ad accogliere le domande delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. «Lunedì la situazione dovrebbe sbloccarsi», spiega la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo che ci sta lavorando in queste ore. La ripartizione delle risorse tra Regioni avverrà in più tranche. Le imprese sono in ginocchio e non possono più aspettare», spiega la presidente della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco.

L'iter per accedere al bonus babysitter da 600 euro (mille per il personale sanitario, della sicurezza e del soccorso pubblico) deve invece deve essere definito ma l'Inps punta a dare semaforo verde alle domande già a partire dall'inizio della prossima settimana. Attivo il congedo parentale per i lavoratori dipendenti, già sfruttato dal 100 mila persone. Il bonus da 600 euro per gli autonomi invece arriverà probabilmente per ultimo, a fine mese: chiarito che non ci sarà un click day, rimane da risolvere la questione degli esclusi ovvero i professionisti iscritti agli Ordini che dovranno spartirsi le risorse stanziate per il Fondo di ultima istanza e che però spalmate su una platea di 1,6 milioni di percettori garantirebbe un sostegno di appena 187 euro a testa.

I PERMESSI

Il Cura Italia mette sul piatto 3,4 miliardi per l'estensione degli ammortizzatori sociali, 800 milioni per voucher babysitter e congedi parentali, altri 500 milioni circa per i permessi mensili retribuiti e i congedi dei dipendenti pubblici, 2,9 miliardi per il bonus autonomi e 300 milioni per il Fondo di ultima istanza. Erano molto attese le prime istruzioni dell'Inps sui nuovi ammortizzatori sociali: in una nota l'istituto ha anche precisato che le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti saranno attivate nel più breve tempo possibile. Le domande per la cassa integrazione ordinaria potranno essere presentate con le consuete modalità per periodi a decorrere dal 23 febbraio al 31 agosto e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa, né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori: sarà sufficiente presentare in allegato alla domanda l'elenco dei lavoratori beneficiari. Sono previste poi numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione. Per esempio non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (quel che conta è che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente dal 23 febbraio scorso).

LE REGOLE

Le imprese che alla data del 23 febbraio avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono sospendere la Cigs e accedere alla Cigo a patto che rientrino tra le categorie assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. Il Cura Italia riconosce anche trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli rientranti nel campo di applicazione della Cigo, del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà. La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e alla cosiddetta «zona rossa». Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province interessate.

Francesco Bisozzi

