ROMA Per il mondo delle imprese era uno degli aiuti più attesi: ora il credito d'imposta per gli affitti degli immobili è operativo. Guarda in particolare alle aziende più colpite durante il lockdown, come ristoranti e alberghi, ma è stato esteso anche alle partite Iva forfait e agli enti no profit, compresi quelli religiosi che potranno beneficiarne non solo per la parte commerciale. Prevede la possibilità di scontare dalle tasse il 60% (il 30% gli affitti di azienda) di quanto pagato come canone per il trimestre di chiusura: l'importo potrà essere portato in compensazione con le altre imposte dovute con il modello F24, portato a credito nella dichiarazione dei redditi, oppure essere direttamente ceduto. «Un aiuto alla ripartenza» lo ha definito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che qualche settimana fa, proprio prima del varo del decreto Rilancio, che contiene la norma, aveva calcolato il risparmio al bar davanti al ministero dell'Economia nel quale era sceso per prendere il caffè.

«Si tratta di un sostegno importante per aziende e imprenditori - afferma il capo politico di M5s, Vito Crimi - La strada è ancora lunga: continuiamo a restare concentrati sui fatti e su ciò che dobbiamo fare per l'Italia di oggi e di domani». L'importo del beneficio dipende ovviamente dal canone pagato. Ma va moltiplicato per tre mesi. Così, una bottega di periferia che paga 1.000 euro di affitto mensile, avrà uno sconto di 600 euro che per tre mesi si trasforma in uno sconto di 1.800 euro dalle tasse. Ovviamente i locali storici, o un fabbricato adibito ad albergo, paga molto di più e il beneficio, a fronte dei mancati incassi, può diventare decisamente consistente, anche di qualche decina di migliaia di euro, visto che non esiste un tetto all'importo che può essere scontato. A dare ufficialmente il via alla possibilità di beneficiare della norma prevista dal Decreto Rilancio è stata l'agenzia delle Entrate che ha diffuso la circolare con le spiegazioni e anche il codice tributo (6920) che consentirà la compensazione. I paletti sono quelli previsti dalla legge: l'impresa o la partita Iva per beneficiarne dovranno aver avuto almeno un dimezzamento del fatturato e non superare i 5 milioni di ricavi o compensi in un anno. L'affitto, per ottenere lo sconto, dovrà essere stato pagato. Altrimenti il credito d'imposta rimane sospeso fino all'effettivo pagamento. Ma le altre indicazioni estendono la portata dell'aiuto. Lo sconto riguarda i canoni pagati per locazione - ma anche per leasing o concessione - per gli immobili di tipo non abitativo. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi - e anche questa è una interpretazione estensiva della norma - i contribuenti Iva forfettari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno. Insomma una platea davvero ampia. Inoltre il credito potrà essere ceduto, anche al proprietario dell'immobile per pagare e integrare il proprio canone.

