Scarpe più larghe per nascondere i contanti, magazzino per il nero

IL RETROSCENAVENEZIA I soldi in uscita venivano nascosti dai gioiellieri nelle scarpe, appositamente acquistate di qualche numero più larghe. Gli orologi in entrata erano trasportati nel bagaglio a mano e, secondo gli inquirenti, i controlli doganali venivano evitati grazie all'intervento di Nicola Rosa, il quarantaquattrenne appuntato della Guardia di Finanza che scortava i Romano, padre e figlio, o il commerciante napoletano, Luca Silvestri, consentendo loro di superare il varco aeroportuale senza correre rischi. Il tutto in cambio di 3...