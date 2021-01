IL CASO

VENEZIA Una volta erano i comitati locali a firmare esposti e a rivolgersi alle forze dell'ordine per far chiarezza sui lavori della Superstrada Pedemontana Veneta. Adesso è la Struttura di progetto che fa capo alla Regione Veneto a chiedere ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di fare chiarezza su dei rifiuti sepolti nel cantiere da una montagna di terra. Che tipo di rifiuti? Inerti? O pericolosi? E chi li ha buttati?

L'ennesima polemica sui lavori della Pedemontana, la superstrada a pagamento che lungo 94 chilometri (ma al momento solo 35 sono percorribili) collegherà Treviso a Vicenza, riguarda dei rifiuti che sono stati sepolti sotto le scarpate dell'arteria stradale in costruzione. È successo venerdì ad Altivole, in provincia di Treviso, e il video girato con il telefonino da un residente è diventato virale sui social. Siamo nella frazione di San Vito, un camion impegnato nei lavori del cantiere rovescia il suo rimorchio di terra. E la terra seppellisce dei rifiuti.

LA NOTA

Ieri, attraverso una nota diffusa dall'ufficio stampa della Regione Veneto, è intervenuta la Struttura di progetto della Superstrada Pedemontana diretta da Elisabetta Pellegrini: È pubblicato sul web un filmato dei lavori di Pedemontana, svolti probabilmente nella giornata di venerdì 8 gennaio, durante la realizzazione e sistemazione delle scarpate con terreno vegetale in comune di Altivole, nel quale pare che vengano interrati materiali non pienamente distinguibili. La Struttura di progetto ha immediatamente richiesto spiegazioni al concessionario e informato le autorità competenti (i carabinieri del Noe) per gli accertamenti del caso, trasmettendo tutte le notizie e i dati utili in proprio possesso.

Secondo quanto riferito dal costruttore, il concessionario Sis, al sindaco di Altivole Chiara Busnardo, l'interramento dei rifiuti sarebbe avvenuto per errore: gli operai non si sarebbero accorti dei rifiuti abbandonati la notte prima da ignoti quando è stata scaricata la terra lungo la scarpata, ma successivamente li avrebbero dissotterrati e stoccati altrove.

IL PRECEDENTE

Anche un anno e mezzo fa la Pedemontana aveva tenuto banco sempre per una vicenda di rifiuti, solo che quella volta il caso aveva fatto scalpore perché era intervenuto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. L'esponente del Governo Conte aveva infatti postato sulla propria pagina Facebook il video di Sonia Perenzoni, la consigliera comunale del M5s a Montecchio Maggiore che aveva denunciato l'esistenza di una discarica sotto il cantiere e un anno dopo, nel maggio 2019, era tornata alla carica, dicendo che la discarica era stata «murata». E il ministro era sbottato: «Ora basta, gli altri hanno sporcato e tocca a noi pulire. Ecco la situazione nella Pedemontana: è qualcosa di insostenibile. Questa mattina ho attivato i carabinieri del nucleo operativo ecologico. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti». Una settimana dopo la Procura di Vicenza aveva aperto un'inchiesta, tanto che Finanza e Forestali avevano sequestrato una serie di carte negli uffici della società concessionaria, mentre la Struttura di progetto puntualizzava che i lavori non avevano causato ma casomai scoperto e bonificato lo stoccaggio. Era comunque finita a tarallucci e vino: qualche giorno dopo, in commissione parlamentare Ecomafie, il ministro Costa aveva chiuso la polemica con una netta retromarcia, dicendo che l'opera era legittima e i controlli erano stati nella norma.

Resta da capire se quest'ultimo episodio influirà sullo stato di avanzamento dei lavori della superstrada. Il concessionario dell'opera ha recentemente assicurato alla Regione che entro la primavera 2021 potrà essere conclusa la tratta da Bassano a Montebelluna ed entro l'estate 2021 tutto il resto, tranne la galleria di Malo e l'innesto alla A27.

