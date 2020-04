LA TRAGEDIA/1

CROCETTA (TREVISO) È bastato un attimo, pochi secondi di distrazione della mamma e della nonna, e quel parchetto nel giardino dietro casa, accanto al fiume, dove fino a pochi minuti prima stava giocando con un'amichetta, si è trasformato nel luogo di un'immane tragedia. La piccina, due anni il prossimo 28 aprile, si è allontanata verso il canale che costeggia la proprietà in via Fantin a Ciano di Crocetta del Montello, probabilmente incuriosita da un gruppo di paperelle. Ma pochi secondi dopo è caduta in acqua ed è stata travolta dalla corrente. A ripescarla, 200 metri più a valle, un pensionato, che si è tuffato nel fiume e ha cercato, per diversi minuti, di rianimarla. Ma ormai non c'era nulla da fare. È morta così nella tarda mattinata di ieri, nel giorno della domenica della Palme, Aleyssa Bjaram, nata a Treviso da genitori macedoni. Inutili i soccorsi del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Montebelluna, ai quali non è restato altro che constatarne il decesso. Toccherà alla sostituto procuratore Giulio Caprarola, terminati gli accertamenti dei militari dell'Arma, stabilire se vi siano responsabilità da parte dei genitori, riuniti in giardino assieme ai nonni fino a pochi istanti prima del dramma.

I GIOCHI IN GIARDINO

La bimba stava giocando in giardino assieme alla figlioletta dei vicini. Sul piazzale, in un'area privata trasformata a parco giochi, c'erano bambole, tappetini, biciclette e giochi di ogni tipo. «C'erano anche mia moglie e mia figlia, ma a un certo punto sono rientrate in casa - racconta il vicino, Marco Piccin, titolare del ristorante Casa Brusada . Ci conosciamo da sempre. Admir, il papà di Alice, così la chiamiamo, lo frequentiamo spesso. Lui e la moglie sono una coppia giovane, di circa 25 anni, e hanno anche una bimba più piccola, di 8 mesi».

L'ALLARME E IL RITROVAMENTO

Sono circa le 12 quando i vicini di casa sentono il nonno di Alejssa gridare. «Dov'è la bambina, dov'è»? urla disperato. Iniziano le ricerche. Papà Admir assieme alla moglie e ai familiari cominciano a correre fra i campi e il vicino canale. La bimba è sparita nel nulla. Almeno fino a qualche minuto dopo quando sentono le grida di un uomo. Alejssa è in acqua, riversa a faccia in giù, a quasi 700 metri dal punto in cui sarebbe precipitata nel fiume. «Mi sono tuffato appena l'ho vista - racconta Paolo Bianchin -, ma non ho potuto salvarla, era troppo tardi». Alejssa avrebbe camminato sola per una ventina di metri, allontanandosi dal piccolo parco giochi allestito in giardino, avvicinandosi alla riva del Brentella dopo aver superato una canaletta, dal lato in cui non c'è alcuna recinzione. «Fino a poco prima era sull'altalena con la sua mamma», aggiunge il vicino. La piccola potrebbe essere stata attirata da alcune anatre che nuotavano nel canale, si sarebbe sporta e sarebbe caduta nell'acqua, che l'ha trascinata per centinaia di metri. Sarebbe morta per annegamento, ma per fare ulteriore chiarezza il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha già disposto l'autopsia. I carabinieri, intervenuti sul posto assieme al comandante Gabriele Favero, hanno sentito a lungo i genitori, i nonni e i vicini della famigliola, per ricostruire l'accaduto e capire se vi siano state delle mancanze nella custodia della bambina o se la tragedia sia dovuta a una terribile fatalità. Per tutti è stata una stilettata al cuore, si sperava che Aleyssa stesse giocando a nascondino. Ma questa volta, crudeltà del destino, non era affatto un gioco.

