Scappa con il figlio in Polonia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FUGAVENEZIA Scappa con il figlio di tre anni e lo porta in autobus in Polonia. È il 20 aprile quando per un padre veneziano di 39 anni, F.N., inizia un incubo: all'asilo il piccolo non c'è. A casa dell'ex compagna le persiane sono abbassate e mancano due valigie dal magazzino. Una vacanza all'estero, la giustificazione, ma molto lascia pensare che sia tornata nel paese d'origine e non intenda fare ritorno. La donna ha aperto un conto corrente in Polonia e da due giorni ha spento il cellulare, interrompendo ogni comunicazione e...