IL CASO

NEW YORK «Il governatore Cuomo ha perso la fiducia degli abitanti di New York e deve rassegnare le dimissioni». La dichiarazione di Jarred Nadler, autorevole presidente democratico della commissione Giustizia della Camera, ha il peso di un macigno. Cuomo è alla gogna da tre mesi, da quando la prima delle sue ex collaboratrici nell'ufficio di Albany Lindsay Boylan lo ha accusato di averla molestata per anni, di averle chiesto di giocare con lui lo strip poker, e di averla baciata a forza contro la sua volontà.

LA DENUNCIA

La denuncia ha sollevato un vespaio di commenti, ma i colleghi della politica sono rimasti a lungo sugli spalti, mentre altre donne uscivano allo scoperto con simili memorie, e mentre montava un altro scandalo insidioso. A fine gennaio la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha accusato Cuomo, l'uomo che si era imposto come il primo governatore degli Usa nella risposta all'epidemia del coronavirus, di aver proditoriamente tagliato a metà il vero numero dei decessi da Covid 19 nelle case di riposo per anziani. Il 3 di marzo il governatore ha concesso, pur rigettando il sospetto di azioni improprie: «Capisco che gli scambi che ho avuto possono essere stati troppo personali o insensibili - ha scritto in un comunicato - e che alcuni commenti, data la mia posizione, possono aver causato reazioni che io non desideravo affatto». Le sue parole non sono riuscite ad arginare le testimonianze di altre vittime che si facevano avanti. Denunciando un'atmosfera di bullismo continuo, e nella quale alle collaboratrici veniva ricordato in modo ossessivo che dovevano vestirsi in modo elegante, con i tacchi alti e trucco adatto. Non ci sono denunce di coercizione o di stupro nei suoi confronti, ma nel momento in cui il dibattito sulle denunce del Me Too si sta spostando sul tema sdrucciolevole della manifestazione del consenso, i comportamenti del governatore puntano tutti verso una conclusione: Cuomo ha abusato per anni del suo potere per intimidire molte delle donne che hanno incrociato la sua scrivania, e dopo la rottura con la seconda moglie due anni fa, la pressione è aumentata e si è fatta sempre più esplicitamente sessuale. Anna Liss ha riferito le domande imbarazzanti che ha ricevuto da lui: «Sei single? Saresti disponibile a rapporti con uomini molto più adulti di te?». Karen Hinton ha raccontato di un tentato abbraccio intimo a sorpresa.

COMMISSIONE D'INCHIESTA

Nel frattempo il legislativo di Albany l'ha esautorato del potere di agire in stato di emergenza, e a Washington si sono levate le prime voci che chiedono una commissione d'inchiesta, sia per le molestie che per lo scandalo Covid. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la testimonianza anonima di una sesta donna che lo accusava, questa volta di averla afferrata con prepotenza nelle parti intime. La notizia ha fatto tracimare il muro difensivo con i quali i colleghi di partito lo avevano protetto. La procuratrice Letitia James ha aperto un fascicolo specifico sulle molestie sessuali, e nove deputati tra cui Nadler e la Ocasio Cortez hanno dichiarato Cuomo incapace di governare mentre attende il risultato delle indagini. Giovedì l'assemblea di Albany ha deciso di investigare se ci sono i termini per l'impeachment. Ieri altre due voci di vittime si sono levate contro di lui, mentre emergono le telefonate di pressioni indebite nei confronti di possibili testimoni con le quali Cuomo avrebbe reagito alle prime denunce. Nel 1990 il primo matrimonio di Andrew con la più giovane delle figlie di Ted Kennedy era sembrato l'inizio di un cammino verso quella Casa Bianca che il padre Mario aveva più volte rifiutato di intraprendere. Trent'anni dopo, solo nel palazzo di governo nel quale vive dopo la seconda separazione, la sua carriera è giunta ad un vicolo cieco nel quale rischia di precipitare.

Flavio Pompetti

