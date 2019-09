Scambio fatale di sacche di sangue per omonimia tra pazienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIMERCATE (MONZA) Lo stesso cognome, il ricovero in ospedale per la medesima patologia, una sacca di sangue che per errore finisce nel flebo dell'altra, uccidendola.È questo il dramma che si è consumato venerdì scorso nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, dove una donna di 84 anni è morta dopo essere stata sottoposta a una errata trasfusione di sangue, dovuta a uno scambio di plasma per omonimia. Sull'accaduto ora indagheranno il Ministero della Salute, la Procura di Monza e lo stesso...