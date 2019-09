Scambiati i prigionieri disgelo tra Mosca e Kiev Trump: «Adesso la pace» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMOSCA Finalmente il tanto atteso scambio di prigionieri è avvenuto. La speranza è che adesso possa iniziare un vero percorso per la soluzione della complessa crisi, scoppiata nel febbraio 2014, tra i due Paesi slavi. Ma non sarà assolutamente facile. Pesano come macigni l'annessione della Crimea da parte del Cremlino, la guerra congelata che ha provocato in Donbass 13mila morti e quasi 2 milioni di sfollati, l'abbattimento del Boeing malese con 298 morti inermi.LA DATALo scambio sarebbe dovuto avvenire una settimana fa: la data...