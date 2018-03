Sbarco in Sicilia sotto sequestro la nave Ong

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Nave sequestrata e indagine con reati molto pesanti: Proactiva Open arms finisce nel mirino del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che da anni indaga sul presunto traffico di migranti a cui contribuirebbero le organizzazioni umanitarie internazionali. Il capo dell'intera organizzazione basata in Spagna, Jerard Canals, il comandante dell'imbarcazione Reig Creus Marc e la capo missione in Italia Ana Isabel Nier Montes sono ora iscritti al registro degli indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di...