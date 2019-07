Sbarco della Sea Watch sale la tensione tra Germania e Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ed è subito Italia-Germania. La sfida europea che si gioca sulla Sea Watch, soprattutto dopo l'arresto della capitana Carola Rackete, ruota intorno a un grande classico. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier dà fuoco alle polveri: «Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali. Tuttavia - dice Steinmeier - l'Italia non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell'Ue, è uno Stato fondatore dell'Ue. Ed...