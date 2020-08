LA GIORNATA

PALERMO Non si fermano dunque gli sbarchi sulle coste italiane. Ieri 200 nuovi arrivi che hanno mandato nuovamente in tilt il centro di accoglienza di Lampedusa. Un'emergenza su cui è intervenuto il premier Giuseppe Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare» e «non possiamo permettere che i sacrifici» fatti dal Paese per la crisi Covid «siano vanificati», ha detto annunciando che i rimpatri saranno intensificati.

IL MONITO

Sul rischio contagio ha preso posizione anche il governatore del Veneto Luca Zaia certo che «i focolai nelle caserme e nelle strutture per i migranti sono la prova provata che gli immigrati ospitati, anche senza titolo, devono essere mandati a casa». «Se non avessimo queste strutture non avremmo avuto focolai - ha detto Zaia - Oggi clinicamente possiamo dire che il virus negli ospedali non pesa. Ma il virus c'è, ci vuole attenzione. Nella classifica europea siamo la comunità con minore recrudescenza. Il 55% dei focolai sono non autoctoni, però la situazione è sotto controllo. Non accetto che qualcuno voglia passare l'idea che siamo in un lazzaretto, tutti i focolai sono sotto controllo». Ma il problema dei contagi importati dall'estero rimane («È un rischio concreto»), tanto che nel nuovo Piano di sanità pubblica redatto in vista dell'autunno «c'è una parte inerente lo screening della popolazione, soprattutto nelle comunità straniere, come abbiamo già fatto con le badanti, senza nessuna presunzione di discriminazione».

LA TRATTATIVA

Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto una telefonata con il commissario Ue per l'allargamento e le politiche di vicinato Olivér Várhelyi. Al centro dei colloqui la situazione migratoria e i recenti sbarchi in Italia dalla Tunisia. Várhelyi ha ribadito massimo supporto all'azione del governo italiano. Di Maio ha chiesto che anche l'Ue si doti di una lista di Paesi sicuri «come fatto dall'Italia», al fine di «velocizzare la cooperazione europea in materia migratoria».

E ieri è arrivata a Porto Empedocle e sta per salpare per Lampedusa la nave Gnv Azzurra, sulla quale i migranti che sbarcano nell'Agrigentino effettueranno la quarantena dopo lo sbarco. Esattamente come era accaduto per la Moby Zazà (la nave utilizzata per un paio di mesi e il cui armatore ha deciso di non prorogare il contratto col Governo), anche sulla Gnv Azzurra è stata effettuata una ispezione tecnica da parte della commissione di visita che è presieduta dalla Capitaneria di porto. La commissione ne ha stabilito l'idoneità come nave passeggeri con sistema di isolamento protetto per l'alloggiamento e la sorveglianza sanitaria dei migranti. Il Viminale ha avviato la nuova gara per il reperimento di una seconda imbarcazione da usare come nave quarantena.

Alda Vanzan

