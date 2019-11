Sbarcati 239 migranti arrivi a quota diecimila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DALLA LIBIAROMA Doppio sbarco di 239 migranti complessivamente tra Taranto e Pozzallo ieri mattina. E il totale degli arrivi nel 2019 sale così a quota diecimila, il 56% in meno rispetto al 2018. Ma il trend è in aumento: sia a settembre che ad ottobre il numero degli stranieri giunti via mare è stato superiore a quello registrato negli stessi mesi dell'anno scorso. In totale sono 96.862 gli immigrati ospiti del sistema di accoglienza italiano, secondo i dati del Viminale.A TARANTOLa Alan Kurdi di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere...