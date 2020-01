Sbarcano in mille per l'omaggio a Craxi Il caso della visita della figlia al Quirinale

IL RACCONTO

HAMMAMET C'è più gente adesso per Bettino Craxi, nel piccolo cimitero cattolico di Mammamet, che nel giorno dei funerali, vent'anni fa. Nessuno però del governo, né una delegazione ufficiale del Pd. E se nel 2000 quando Craxi morì, il presidente del Consiglio che era Massimo D'Alema inviò ai funerali il ministro degli Esteri, Lamberto Dini, e il sottosegretario alla Presidenza, Marco Minniti, stavolta Conte non manda segnali ma Rino Formica, il craxiano più solido e lungimirante, davanti alla tomba di Bettino non dispera: «Sarà la democrazia italiana, un giorno, a pregare la famiglia Craxi di concedere l'autorizzazione a trasferire la salma in Italia».

LA FOLLA

Stefania, la figlia amatissima, è contenta per la folla: siamo mille come i garibaldini, dice. E preannuncia un «gesto» anche dal Quirinale, un imminente incontro cioè.

Dal Colle, in verità, smorzano la portata politica della cosa. Mattarella del resto è stato un fiero avversario - non come Napolitano ai tempi del Pci e Pds e che da presidente della Repubblica scrisse una lettera alla vedova Anna per il decennale della morte di Bettino dicendo: «Aveva luci e ombre ma non ha mai smesso di pensare al bene dell'Italia» - del leader socialista. Basta ricordare le dimissioni dell'allora ministro Mattarella, e dei 4 colleghi della sinistra Dc, dal governo quando nel 1990 andò in votazione la legge Mammì voluta proprio da Craxi.

Va anche detto che Stefania al Quirinale è già stata in almeno altre tre o quattro occasioni, in questi anni. Per ora non è in calendario l'incontro, forse - dicono al Colle - se si riesce, a febbraio. Lei lo ha chiesto a nome della fondazione Craxi, ma non sarà una cerimonia per Craxi, quanto un colloquio tra loro per parlare delle attività della fondazione.

Intanto qui piovono garofani sulla lapide - con scritto La mia libertà equivale alla mia vita - e c'è chi l'accarezza, chi la bacia, un vecchietto tunisino si commuove («Monsieur le President portò il gas nelle case di Hammamet grazie ai suoi contatti con Gheddafi»), chi fischietta l'Internazionale. Il custode del cimitero tunisino racconta: «Avevo gravi problemi fisici, Il Presidente mi fece curare e operare. Mi aiutó in tutti i modi. Lui si è occupato di me quando era vivo, io mi occupo di lui ora che non c'è più».

«Sono commossa, Bettino è ancora nel cuore di tanti», dice la vedova Anna di fronte al pienone socialista. Ecco Cicchitto, Martelli, Tognoli, Signorile, Di Donato, Intini, Robilotta e tanti vecchi militanti.

«Ad Hammamet sarei pure andato», fa sapere da Roma Giancarlo Giorgetti, potente braccio destro di Matteo Salvini, parlando a In Mezz'ora su Raitre, «credo che l'Italia debba fare i conti con la propria storia, a distanza di vent'anni abbiamo il dovere storico e morale di dire cosa era buono e cosa non era buono. Oggettivamente Craxi interpretava la modernità, l'arricchimento di Craxi mi pare che sia dimostrato che non ci sia stato. È stato un uomo politico significativo e lungimirante, che, come dimostra ad esempio la vicenda della scala mobile, non mirava al consenso immediato ma guardava al lungo periodo». Ma è ancora il berlusconismo, per il gran numero di azzurri presenti, per la delegazione ufficiale forzista guidata da Bernini e Gelmini, per la presenza a distanza del Cavaliere, il quadro di riferimento del mondo craxiano. Con un problema però: con chi trattare visto che Forza Italia è al crepuscolo? Far interagire questo pezzo di memoria ancora viva con l'aggregazione Renzi-Calenda-Radicali, se mai nascerà? E chi condurrà l'eventuale operazione, Bobo o Stefania?

IL CONSIGLIO DI PANNELLA

Molti citano Pannella: «Marco gli aveva detto di non rifugiarsi ad Hammamet. Gli consigliò: Bettino, vai un po' a Rebibbia, lì dentro smetti di fumare, dimagrisci di qualche chilo, ricevi una montagna di lettere di solidarietà, di affetto e di ammirazione, stai lì qualche mesetto e poi esci da trionfatore». Lui invece preferì l'autoesilio e la solitudine ma se a quei tempi ci fossero stati i social magari avrebbe avuto più armi per combattere, per farsi sentire e per farsi aiutare. Senza doversi affidare, triste, solitario y final, unicamente a quel fax che sta ancora poggiato nello studiolo della casa di Hammamet, da cui partivano grida inascoltate contro i serpenti, gli sciacalli e i traditori.

M.A.

