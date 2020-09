IL FENOMENO

PARIGI Tutto è cominciato, o almeno è cominciato a diventare noto, a maggio. Fuori c'è la crisi sanitaria globale, mezzo mondo è confinato, i social esplodono. Su Tik Tok impazzano i balletti, ma anche le cosiddette sfide. Una è sempre più popolare tra i ragazzini: andare fuori di testa ingurgitando dosi elevate di difenidramina, facilmente reperibile in commercio e spesso nell'armadietto della farmacia di famiglia col nome di Benadryl, un antistaminico usato per trattare le allergie, gli occhi rossi, gli starnuti. Il challenge consiste a prendere abbastanza fino ad avere allucinazioni. Sfide stupide, che quasi sempre i media o le autorità sanitarie preferiscono ignorare per evitare effetti di amplificazione.

L'ALLARME

Ma a maggio tre ragazze finiscono intossicate. Una, Rebekkah, di 14 anni, arriva addirittura in ospedale: frequenza cardiaca a riposo a 199, stato mentale alterato. Viene dimessa dopo una notte di ricovero, ma scatta la prima allerta, e il Cook Children's di Fort Worth, in Texas pubblica sul suo sito un avviso diretto soprattutto ai genitori. Tik Tok decide di ritirare i video incriminati: l'allarme sembra rientrato. Invece passano tre mesi, ed è il dramma: una ragazzina di quindici anni, Chloe Phillips, arriva senza vita all'ospedale di Oklahoma. E' una prozia, Janette, a dare la notizia su Facebook, un post per maledire la sfida del Benadryl : «Basta, scrive, o continuerà a prendersi i nostri figli o a farli finire in ospedale». I media tentano di ricostruire la storia di Chloe, iscritta al liceo Blanchard di Okhlaoma, un'adolescente come milioni, senza problemi, brava a scuola, il sogno di diventare avvocato, mai fumato, mai preso droghe.

LE REAZIONI

A questo punto i medici cominciano a prendere sul serio la cosa. Dal Montreal, Dominic Chalut, capo del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico mette in guardia: «Il Benadryl non è sempre benigno. Se si rispettano le dosi, nessun problema, ma quando si superano le dosi abituali, possono esserci problemi gravi, al sistema nervoso, che vanno da secchezza delle fauci, problemi alla vista, allucinazioni, convulsioni, accelerazione del ritmo cardiaco». «Se qualcuno per esempio ha un problema cardiaco magari non diagnosticato ha dichiarato ancora il medico canadese una dose eccessiva può provocare aritmie». Impossibile, secondo i medici, stabilire con precisione quale dose potrà ottenere l'effetto che si vuole raggiungere, come credono di fare quelli che lanciano le sfide: «Tutto dipende dal peso, le dosi si calcolano a milligrammi di medicinale per chilo di peso corporeo. La linea tra quello che può essere tossico e quello che può essere addirittura letale è labile, le persone rispondono in modo diverso, gli effetti non possono essere mai prevedibili».

ELEMENTI

Altro effetto collaterale da non sottovalutare è il rischio di sopravvalutare questi giochi on line, con il rischio di amplificarne la platea. Prima del Benadryl, era stata, un paio di anni fa, la sfida dei Tide Pods (detersivo per la lavatrice in capsule che secondo gli attenti osservatori somigliavano a caramelle, e dunque mangiamocele) a destare preoccupazione. I commenti sulla cosa si erano rivelati alla fine forse più ampi del fenomeno stesso. Nel caso della morte di Chloe, il Centro per i veleni di Okhlaoma ha ribadito ufficialmente la pericolosità di ingerire dosi elevate dell'antistaminico ma non ha confermato che ci siano stati decessi direttamente legati al fenomeno. All'ospedale di Fort Worth, i primi a dare l'allarme sanitario per l'uso sconsiderato di Benadryl, hanno tenuto a mettere in guardia che insidie anche più pericolose si nascondono in casa. Per esempio la noce moscata: «I genitori dovrebbero fare attenzione alle varie challenge' su questa spezia - ha scritto l'ospedale -un cucchiaino da tè può già essere pericoloso e una dose eccessiva può provocare anche il coma e la morte».

Francesca Pierantozzi

