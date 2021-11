Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Eraldo Affinati, scrittore e docente di italiano, si è espresso favorevolmente al ritorno dello scritto di italiano alla maturità. Perché?«Le prove scritte sono state abolite per motivi sicurezza e per snellire le procedure burocratiche ma anche perché i ragazzi erano in didattica a distanza. Ora la situazione è cambiata. La prova di italiano si può sostenere. Credo sia importante farla».Che cosa perdono, altrimenti, i...