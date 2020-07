Professor Furedi, come è cambiata l'educazione?

«Sono tanti gli insegnanti e genitori che pensano che l'istruzione debba essere incentrata sul bambino e sui suoi desideri affinché sviluppi le sue capacità. È vero il contrario: hanno bisogno di una guida solida, di uno sguardo critico che li accompagni indicando dei valori».

Da dove viene questa tendenza?

«Ormai ha qualche decennio, ma si stanno vedendo i risultati. Prima la California, poi in Inghilterra, Scandinavia e infine in Italia e in Spagna, dove sembra esserci più buon senso. Non è di moda parlare di confini, né in politica né nella vita privata. Sicuramente ha un ruolo anche il declino dei grandi sistemi di pensiero, politico o religioso».

Quali i rischi per le prossime generazioni?

«Il principale è quello di rimandare in eterno il passaggio dall'infanzia all'adolescenza e poi all'età adulta, di non essere in grado di fare chiare distinzioni morali. E poi c'è l'ossessione per l'autostima».

Però le politiche fondate sull'identità hanno portato a molti avanzamenti sociali.

«Sono felice che i diritti di tutti siano tutelati. Però quando vedo la rabbia verso chi non è allineato, non vedo persone coraggiose contro una dittatura, ma persone deboli. Manca la capacità di dibattere, guardi quanti muri hanno tirato su Brexit e Trump».

