Savona: «L'Italia è una risorsa solidità garantita dai risparmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RELAZIONEMILANO La prima di Paolo Savona da presidente Consob è più da macroeconomista reduce da un'esperienza di ministro (Affari europei). «Il risparmio italiano, pari a 16 trilioni di euro in termini di attività finanziarie, è la ricchezza e garanzia della solidità dell'Italia nonostante il suo imponente debito pubblico (oltre 2.300 miliardi)». La sua analisi risente dell'impronta politico economica gialloverde: «L'Italia non rappresenta un problema finanziario, ma una risorsa alla quale molti paesi attingono per soddisfare le...