Savoini non risponde Nel mirino della Procura gli ultimi viaggi a Mosca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAMILANO È il personaggio chiave dei presunti fondi neri per finanziare la campagna elettorale del Carroccio, ma il suo interrogatorio è una pura formalità. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere», ha detto sedendosi davanti ai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. Gianluca Savoini, il leghista che stando alle accuse avrebbe organizzato la compravendita di petrolio tra Italia e Russia per stornare denaro da destinare al partito, sceglie la linea del silenzio.SALETTA RISERVATAIndagato per corruzione internazionale, secondo i...