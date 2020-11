IL MONITORAGGIO

VENEZIA Sono ormai 9 in Italia le regioni che superano la soglia critica per le Terapie intensive e 8 quelle che oltrepassano l'analogo limite per le Malattie infettive, le Pneumologie e le Medicine generali. Sta infatti progressivamente aumentando il tasso di saturazione degli ospedali, secondo il monitoraggio effettuato dall'Agenas, sui dati forniti dalla Protezione civile. In controtendenza è invece il Nordest: ad eccezione dell'Alto Adige, che sfora entrambi gli indicatori, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino presentano i dati più bassi della classifica nazionale.

I TETTI

L'analisi prende in considerazione il numero di ricoverati, alla data di ieri, rispetto alla disponibilità di posti letto. Entrambi i parametri variano (anche di molto) fra un territorio e l'altro, in base evidentemente al diverso impatto clinico del Covid, ma anche alla differente organizzazione ospedaliera. Non tutte le Regioni, infatti, hanno completato i lavori di potenziamento e riorganizzazione dei reparti. I tetti di allarme sono stati fissati dal ministero della Salute al 30% per la Terapia intensiva e al 40% per l'area non critica. Mediamente risultano raggiunti, rispettivamente, il 31% e il 39%.

Per quanto riguarda la disponibilità di posti per i malati da intubare, sono in zona rossa Campania (44%), Liguria (31%), Lombardia (45%), Marche e Piemonte (37%), Bolzano (51%), Toscana (41%), Umbria (49%) e Valle d'Aosta (65%). Vicine alla fascia di rischio sono Emilia Romagna (27%), Abruzzo e Puglia (26%). Invece il Veneto è in fondo alla graduatoria con il 17%, il Friuli Venezia Giulia ha il 22% e Trento il 24%. Quanto ai letti per gli altri pazienti, il punto critico è stato superato da Abruzzo (42%), Lazio (43%), Liguria (61%), Lombardia (46%), Piemonte (67%), Bolzano (56%), Umbria (46%) e soprattutto Valle d'Aosta (147%). Appena sotto stanno Marche (39%), Campania (37%) e Toscana (36%). Tutt'altri i valori nordestini: il Friuli Venezia Giulia è quello messo meglio con 14%, il Veneto ha 19% e Trento 25%.

VENETI IN UMBRIA

La guardia non va abbassata nemmeno a queste latitudini. Ma il Nordest ha meno problemi di regioni come l'Umbria, in allerta sia per le Terapie intensive che per gli altri reparti, tanto che due veneti quali l'assessore Luca Coletto e il dg Claudio Dario hanno presentato un nuovo piano, con la consulenza «a titolo gratuito» di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA