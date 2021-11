Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAROMA Ha sterminato la sua famiglia. Ha ucciso la compagna, le due figlie di 5 e 2 anni e la suocera di 64. Le ha accoltellate e poi si è tolto la vita. È successo ieri a Sassuolo, in provincia di Modena, in via Manin in una zona centrale della città. Quando i primi soccorritori sono arrivati si sono trovati davanti una scena raccapricciante: cinque cadaveri. Fra questi anche i due bambini. Fino alla tarda serata la polizia...