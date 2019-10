Sassi sulle auto in corsa ora è caccia ai vandali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOMONSELICE (PADOVA) Un sasso lanciato come un proiettile contro l'auto in corsa: il botto, il parabrezza sfondato e la pietra, grande come un uovo, che colpisce il conducente a una spalla. È il più grave dei quattro episodi avvenuti lungo la Statale 16, nel tratto padovano tra Monselice e Solesino, negli ultimi due fine settimana. Nella Bassa ora è caccia alla banda di vandali, diventata il terrore degli automobilisti. Una folle bravata che rimanda alla memoria la tragedia di più di vent'anni fa del cavalcavia della Cavallosa,...