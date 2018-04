CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SASSARI Non intende fermarsi l'escalation di attentati portati a termine nei confrontidegli amministratori locali in Sardegna. Durante la notte tra sabato e domenica , infatti, ignoti hanno piazzato e fatto esplodere una bomba nell'abitazione di campagna,per fortuna disabitata, di Giovanni Canu, vice sindaco di Esporlatu, in provincia diSassari, e carabiniere in pensione. L'ordigno, ad alto potenziale, è stato sistemato efatto esplodere all'interno della sua abitazione, in località Sa Chessa, a qualchechilometro dal centro abitato. La...