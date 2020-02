LA MANIFESTAZIONE

ROMA «La Raggi? Un disastro», dice dal sottopalco Lorenzo Donnoli, tra i leader nazionali delle sardine, bolognese di nascita «ma da un anno vivo a Roma e vedo com'è ridotta». Nella piazza - piena a metà - convocata per fare da contraltare all'adunata salviniana all'Eur, si dovrebbe parlare di Roma, ma il tema Capitale in realtà rimane sullo sfondo. Quasi mai menzionato.

«Siamo pochini ormai, dovremo tagliare gli interventi su Roma...», riferisce a fine serata un presentatore a chi è rimasto ad ascoltare. Prima, dal microfono di Santi Apostoli, piazza storica dell'Ulivo prodiano, sono vorticati attacchi in sequenza ai big nazionali della politica. Attacchi a Salvini, naturalmente, nemico numero uno per i l movimento «ittico», preso di mira per i decreti sicurezza «che il governo Conte ora dovrebbe abolire». Ribatte il capo leghista: «Vogliono depotenziare l'agenzia che la combatte la mafia?».

IL PALCO «STILE U2»

Dalle Sardine arrivano bordate anche a Di Maio, criticato per la gestione del caso Patrick Zaki (sarà letto un messaggio della famiglia Regeni). «Ha ridotto il Movimento a un partitino, ma vogliamo parlare con un pezzo dei loro elettori, quelli progressisti ed ecologisti». Un'antipatia ricambiata dai dimaiani, che già dalla mattina, col viceministro Buffagni, gettavano dubbi sui costi del palco delle sardine: «Sembra quello degli U2, chi paga?». «Tutto rendicontato, è costato 2.800 euro», la replica che ricorda un po' le dispute sugli scontrini del grillismo d'antan. Un altro liderino delle sardine attacca pure il Pd, o meglio l'ex ministro Minniti, sempre sul tema immigrazione. «Ma con Zingaretti c'è un'interlocuzione», dice sempre Donnoli, mentre i 4 fondatori del movimento, compreso Santori, pur annunciati, alla fine non si sono presentati («Devono organizzare la manifestazione a Bologna su Zaki»). Anche il Pd romano cerca sponde: ieri in piazza c'era il segretario cittadino, Andrea Casu, «ma senza bandiere». Ci sarà una lista civica delle sardine alleata al Pd, alle comunali del 2021? «Saranno loro a decidere in quali forme esserci, noi faremo le primarie a ottobre, dobbiamo tenere unita tutta la rete civica, Sardine comprese».

Per il resto nella piazza romana, di Roma si parla pochissimo. Tanto spazio ai temi già ascoltati al raduno di piazza San Giovanni, a dicembre: l'«odio online», bella ciao, la «nuova resistenza», i migranti. Camilla Buitoni, delle sardine capitoline, ricorda solo che «il prossimo anno c'è un appuntamento fondamentale, le elezioni». Ma su Raggi non si sbilancia: «Tra noi non c'è un giudizio univoco su di lei». Molto diversi dall'appuntamento di San Giovanni sono i numeri: all'epoca gli organizzatori gridavano «siamo 100mila». Ieri, dicevano: «Abbiamo avuto picchi di 7mila». La piazza anti-vitalizi di Di Maio, a sentire i grillini, ne contava «10mila». «Ma no - ribattono le sardine -noi eravamo di più».

L. De Cic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA