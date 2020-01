LA GIORNATA

BIBBIANO La sfida finale, su un campo neutrale. Ma molto evocativo. Chi ha vinto tra le Sardine e Salvini in questo derby di Bibbiano che è diventato l'acme della campagna elettorale? «Abbiamo vinto noi», assicura Mattia Santori: «Siamo cinquemila in piazza e loro meno della metà della metà».

Salvini non è di questo avviso naturalmente: «Abbiamo preso da Bibbiano, ma anche da mille altri paesi e Borghi dove riempiamo piazze, strade, teatri e ristoranti, la rincorsa per la vittoria di domenica prossima». E ancora: «Le sardine sono leggere, per chi le gradisce, ma noi siamo forti».

PARLAMENTARI ACCORSI

Ci sono decine di parlamentari leghisti arrivati da tutta l'Itala sotto il palco di Bibbiano, da Calderoli a Saltamartini e giù giù, e lui non parla di politica, non fa il classico comizio perché è nel mood cuore in mano, solidale con le sofferenze delle mamme e dei papà a cui «i servizi sociali hanno tolto o bambini, e questo è l'orrore più grande che si possa compiere».

Però, il suo comizio umanitario e la sua scelta di puntare sul dolore delle famiglie travolte dal caso dei presunti affidi illeciti, conditi con i soliti grandi elogi alle forze dell'ordine che hanno lavorato all'inchiesta Angeli e Demoni, finiscono un po' per sbattere contro la presa di posizione diffusa ieri dal capo della polizia, Franco Gabrielli. Il quale ha stigmatizzato la citofonata salvinista nell'appartamento bolognese del tunisino del Pilastro: «Scusi, lei è uno spacciatore? Così mi dicono...».

Gabrielli la vede così: «Stigmatizzo sia quelli che fanno giustizia porta a porta sia quelli che accusano la polizia in maniera indiscriminata».

Al Viminale la citofonata di Salvini, il suo modo di sostituirsi alle autorità di sicurezza, pur non essendo più il ministro dell'Interno ma anche da ministro dell'Interno bussare nelle case private non rientra nei compiti specifici, ha dato piuttosto fastidio. E per di più, Salvini attacca la gestione della sicurezza quando sostiene, come ha fatto ieri, che l'Emilia Romagna sui dati degli immigrati, delle loro presenze e dei loro arrivi, non dà informazioni. Se la prende direttamente con le prefetture di queste città: «C'è qualcosa da nascondere a pochi giorni dal voto? È questo il motivo per cui non rispondono a chi chiede informazioni e dati sull'immigrazione?». Sta spingendo al massimo Salvini, per vincere domenica prossima, sul terreno della sicurezza.

PERIFERIE E CAMPAGNE

E c'è da capirlo: nei quartieri popolari delle città, e nelle immense province e lungo le campagne, la paura di delinquenza e immigrazione è un fattore esistente assai. E nelle ultime ore prima del voto, Salvini ha deciso di battere e ribattere su questo. «I radical chic se ne infischiano della sicurezza, se ne stanno nelle ztl, ultimo rifugio della sinistra, ma la gente normale ha paura e bisogna proteggerla», è la sua linea.

Di fatto, e nei giri elettorali di ieri, si è sentito spesso ripetere: «I media dicono che hai sbagliato a citofonare. E invece hai fatto bene!». E lui gongola. Talmente tanto che, dopo aver presentato sul palco di Bibbiano le mamme a cui sono stati tolti i figli e anche la genitrice di Tommy - nel 2006 fu rapito e ucciso a 18 mesi vicino a Parma e uno degli assassini adesso e stato scarcerato - va a ballare nella discoteca bolognese degli adolescenti, il Matis.

