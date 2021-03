IL SEQUESTRO

CAGLIARI Le navi utilizzate in Sardegna per i collegamenti con le isole minori di San Pietro (Carloforte) e La Maddalena, secondo la Guardia di finanza non sono sicure per le persone con mobilità ridotta come le donne in gravidanza, gli anziani e i pazienti affetti da disabilità fisica o intellettiva, anzi, in caso di incendio o naufragio, le avrebbero messe in serio pericolo. Tuttavia, nonostante questa carenza, grazie a una serie di stratagemmi le società armatrici sono riuscite a vincere la gara per i collegamenti, intascando contributi pubblici per milioni di euro. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari passando al microscopio le attività della Delcomar e della Delcoservizi.

Ieri gli uomini del Nucleo di polizia economica e finanziaria hanno eseguito in carie località un decreto preventivo di sequestro nei confronti delle due società e dei due imprenditori che ne sono a capo, gli armatori Franco Del Giudice e il figlio Enzo Giorgio, mettendo sotto chiave traghetti, conti correnti e beni per 64 milioni di euro. I nomi degli imprenditori sono finiti nel registro degli indagati con le accuse di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbativa d'asta, frode nelle pubbliche forniture, falso in atto pubblico e attentati alla sicurezza dei trasporti.

