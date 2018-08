Sardegna: schianto contro gli scogli la barca affonda, due medici morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCIAGURASASSARI Sono Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni Di Maria, 69 anni, urologo di Sassari, le vittime dell'incidente nautico avvenuto l'altra notte lungo le coste di Castelsardo, all'altezza del villaggio turistico «Rasciada». LA PASSIONEI due medici, accomunati dall'amicizia e dalla passione per la pesca, erano usciti dal porto di Castelsardo a bordo della barca di Pier Tonio Spanu, un semicabinato da sei metri con un motore da 40 cavalli per cui non è obbligatoria la patente nautica. Hanno fatto rifornimento...