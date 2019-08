Sardegna, la caccia a Jack il caimano sparito dal circo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSANUORO Il caimano Jack è sparito nel nulla. L'attrazione del circo Martin, installato a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna, è scomparsa verosimilmente nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Da allora di lui, nato in cattività e lungo poco più di un metro, non si ha più notizia. Stupore, paura ma anche tanta ironia tra i cittadini del paese e i turisti che affollano le spiagge di Sos Alinos, dove era stato piazzato il tendone. «Ma come fa il coccodrillo a fuggire dal circo?», è la domanda ricorrente sui...