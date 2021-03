IL DELITTO

LONDRA Sarah Everard, 33 anni, è stata rapita e uccisa mentre rientrava da sola verso casa, attraversando una bella zona del sud della capitale alle 9 di una sera di inizio marzo. E il suo omicidio ha scosso il paese, intorpidito da un lockdown non ancora terminato, in modo nuovo. Le donne britanniche hanno deciso infatti che la sua morte chiede una giustizia speciale, che nulla ha a che fare con vendette o pene severe: le strade devono essere più sicure e gli uomini devono capire una volta per tutte quanto passeggiare da sole, al buio ma anche talvolta di giorno, sia ancora un'esperienza da vivere con angoscia e magari il mazzo di chiavi trasformato in tirapugni come unica arma. Le testimonianze, come in un nuovo MeToo, si sono moltiplicate in questi giorni di sgomento per la sorte della Everard, i cui poveri resti, rinvenuti qualche giorno fa in un bosco del Kent, sono stati identificati con certezza solo ieri.

UN SIMBOLO

La giovane donna è subito diventata un simbolo. «Il suo nome era Sarah. Meritava di tornare a casa quella sera. Era il suo diritto. Il suo nome era Sarah», è il tipo di post che ha invaso Twitter, divenuto più che mai piazza virtuale in un momento in cui la polizia sta cercando in tutti i modi di evitare per questa sera una veglia a Clapham Common, il parco attraversato da Sarah nei suoi ultimi momenti di libertà mentre era al telefono con il fidanzato Josh. Ma con il presunto assassino, Wayne Couzens, che proprio della polizia faceva parte, come agente armato addetto alla protezione dei luoghi istituzionali e diplomatici, la Met guidata da Cressida Dick, una donna, è in grande difficoltà e nei suoi confronti sono stata aperte ben cinque inchieste presso l'autorità di supervisione. Una di queste riguarda il fatto che il 28 febbraio scorso Couzens era stato segnalato per due atti di esibizionismo in un McDonald's del sud di Londra, zona che frequentava essendo di pattuglia all'ambasciata americana. Il quarantottenne padre di famiglia - ha una moglie ucraina e due figli e vive a Deal, bella cittadina della costa del Kent - era stato anche nell'esercito e aveva lavorato per anni nell'officina di riparazioni di famiglia adiacente a centinaia di tunnel e di stanze segrete risalenti alla Seconda guerra mondiale, che Couzens probabilmente conosceva bene e che ora la polizia sta passando al setaccio. L'uomo, che è stato ricoverato in terapia intensiva per essersi provocato una ferita alla testa mentre era in cella, è stato incastrato dalle telecamere a circuito chiuso della città.

JOHNSON E LE LONDINESI

Il premier Boris Johnson, intervenuto spesso in questi giorni su Sarah, una stimata manager nel settore del marketing, ha dichiarato di «capire perfettamente perché questo caso abbia suscitato una tale ondata di emozione sulla questione della sicurezza delle donne e delle strade». Anche la Dick ha voluto rassicurare il pubblico dicendo che «fortunatamente è molto raro che una donna venga rapita per strada», ma le londinesi non sono d'accordo e in tante hanno raccontato di quella volta che stava per finire male e del sollievo provato nel chiudersi la porta di casa alle spalle. Alla Camera dei Lords una pari dei Verdi ha proposto un coprifuoco per gli uomini dopo le 6 di sera, sulla scia di quanto suggerì Golda Meir negli anni Settanta: «Sono gli uomini che attaccano le donne, mica il contrario», osservò ai tempi la premier israeliana.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA