Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sarà una estate migliore, perché molti italiani saranno vaccinati, «ma dovremo continuare a indossare la mascherina, a mantenere le distanze e a lavarci spesso le mani, per allora l'immunità di gregge non sarà ancora raggiunta, non potremo fare come Israele». Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico sia con il governo Conte sia con il governo Draghi, è dirigente medico della Polizia di Stato e nel Cts rappresenta la...