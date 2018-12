Sarà Padova la capitale europea del volontariato 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOPADOVA Padova sarà la Capitale europea del volontariato nel 2020. La conferma è arrivata ieri, nel tardo pomeriggio, a palazzo Moroni. La città del Santo, infatti, ha vinto la sfida a due con la città scozzese di Stirling ed è stata proclamata ad Aarhus, in Danimarca, Capitale europea del volontariato 2020, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dal Centro europeo del volontariato, andato in passato a metropoli come Barcellona, Lisbona e Londra.IL COMUNELa candidatura di Padova, fortemente sostenuta dal Centro servizi...