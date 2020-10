IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE Sappada diventa la prima zona rossa del Friuli Venezia Giulia. Le limitazioni, decise ieri pomeriggio dopo un vertice tra la task-force regionale anti-Covid e il sindaco del centro dolomitico Manuel Piller Hoffer, scatteranno già da questa mattina e resteranno in vigore fino al 2 novembre. Poi ci sarà una ulteriore valutazione per definire l'eventuale proroga nel caso in cui la situazione della diffusione del virus non sia migliorata. Bar, alberghi e affittacamere completamente chiusi. Per i ristoranti il coprifuoco scatterà alle 17: servizi solo su prenotazione. Accesso ai negozi e alle attività commerciali di un solo componente per ciascuna famiglia. L'ordinanza emessa ieri pomeriggio dal primo cittadino sappadino prevede inoltre il divieto di tutte le attività sportive, tranne quelle individuali. Limite di 15 partecipanti a tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il municipio, la biblioteca e tutte le sale pubbliche rimarranno chiuse. Se non è un lockdown poco ci manca. Le scuole (asilo, elementari e medie) rimarranno invece aperte. Proseguiranno però le misure di quarantena e isolamento degli alunni (due i casi di positività in due classi delle medie) contagiati e di alcuni dei loro contatti. Sarà sospeso il servizio di scuolabus.

I TEST RAPIDI

Già da oggi, inoltre, l'intera popolazione sarà sottoposta ai test rapidi per fermare la corsa del virus. A ieri pomeriggio i residenti positivi erano 25, su una popolazione di circa 1.300 persone. Viene inoltre raccomandato ai cittadini di limitare gli spostamenti da e verso altri Comuni, al fine di evitare la diffusione del virus. Questo, come ha spiegato il sindaco Piller Hoffer, anche a causa della situazione dei contagi riscontrata nei Comuni vicini di Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore e Sesto Pusteria. L'ordinanza municipale raccomanda anche ai saloni di parrucchiera ed estetica e a ogni altra attività con contatto diretto con l'utente il rigoroso rispetto dei protocolli sanitari previsti dalle norme in vigore.

LA STAGIONE TURISTICA

La Regione ha ritenuto di intervenire ora in modo piuttosto rigoroso alla luce dell'andamento dei contagi dallo scorso mese di settembre. Anche se la situazione si è aggravata nell'ultima settimana. «È stata considerata - ha precisato il vicepresidente della giunta regionale Fvg, Riccardo Riccardi - la possibilità di adottare i provvedimenti nell'attuale periodo di bassa stagione turistica, onde affrontare poi al meglio la stagione invernale. È stata data assicurazione che alle attività economiche che verranno penalizzate dal presente provvedimento saranno garantite, per quanto possibile, adeguate misure di sostegno». «Tali provvedimenti - ha precisato il sindaco Manuel Piller Hoffer - uniti ai tamponi che eseguirà il Servizio di prevenzione, dovrebbe consentire di contenere l'ulteriore diffusione del contagio e, in ogni caso, di avere un quadro realistico della situazione. Chiedo a tutti di seguire con scrupolo le indicazioni, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste dal Dpcm, i controlli saranno rigorosi». Oggi, per gestire l'emergenza, sarà istituito il Centro operativo comunale della Protezione civile e ogni informazione o chiarimento potrà essere richiesto al numero verde 800 500 300.

DATI REGIONALI

Intanto ieri in Friuli Venezia Giulia si sono registrati 155 nuovi contagi. Due i decessi, uno a Udine e uno a Trieste. L'Azienda sanitaria udinese riorganizza alcuni servizi per offrire più posti-Covid. I posti letto malattie infettive, fino a 43, sono stati riaperti nell'ospedale di Udine mentre i posti letto di Rsa, per ora dieci, saranno a disposizione nell'ospedale di Palmanova.

Davide Lisetto

