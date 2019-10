Sanzioni meno pesanti a chi rifiuta la carta Salve le piccole partite Iva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CORREZIONIROMA Sanzioni più morbide per commercianti e professionisti che non si sono dotati di Pos per i pagamenti elettronici. Flat tax con la determinazione forfettaria dei redditi per le partite Iva che hanno ricavi fino a 30 mila euro e un sistema misto tra questa soglia e quella dei 65 mila, con l'obiettivo di premiare chi usa la fatturazione elettronica. Infine potrebbe saltare qualcuno dei balzelli che sono stati inseriti nel testo originario del decreto fiscale. Questo è lo schema del compromesso raggiunto ieri sera tra le forze...