Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Obbligo di green pass per il personale scolastico e obbligo dei controlli per i presidi. La norma lascia tutti scontenti: i docenti no vax ma anche i dirigenti che, se non faranno le dovute verifiche, si ritroveranno sanzioni fino a mille euro. E così potrebbe arrivare un passo indietro: in Parlamento, infatti, potrebbero arrivare importanti modifiche alla norma, mentre i dirigenti lamentano di non esser stati consultati sul lato...