Sanzioni a Teheran e dazi Usa l'Italia rischia oltre 3 miliardi

IL FOCUSROMA Dopo il rischio dei dazi Usa, arriva la minaccia delle nuove sanzioni all'Iran per l'Italia, qualcosa di cui il Pil e le esportazioni del nostro Paese farebbero volentieri a meno. Non solo perchè nel 2017 tra export di acciaio e alluminio Oltreoceano (760 milioni) e vendite a Teheran (1 miliardo e 750 milioni), l'Italia ha messo insieme affari per 2,5 miliardi (soltanto lo 0,55% dell'export complessivo, per la verità). Ma soprattutto perchè l'accordo sul nucleare entrato in vigore a gennaio 2016 con la sospensione delle...