IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Nella lunga lista dei leader religiosi che in questi giorni hanno condannato con amarezza il gesto di Erdogan di riconvertire in moschea l'ex basilica bizantina di Aghia Sophia, Santa Sofia divenuta moschea dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453, museo dal 1934 e sotto la tutela Unesco dal 1985 - mancava solo Papa Francesco. Ieri, a sorpresa, all'Angelus, ha rotto ogni indugio e aggiunto una frase a braccio. Poche parole accolte dagli applausi dei fedeli presenti in una rovente piazza San Pietro: «Il mare mi porta un po' lontano col pensiero: a Istanbul. Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato».

DIPLOMAZIA

Fino a quel momento Papa Francesco aveva evitato ogni commento per non riaprire contenziosi con il presidente turco. In passato i momenti tesi non sono mancati, specie dopo la messa a San Pietro del 2015 per ricordare il centenario del genocidio armeno.

Due importanti siti ortodossi, orthodoxia.info e orthodox Times nei giorni scorsi avevano giudicato «triste» il silenzio di Francesco in merito alla vicenda dell'ormai ex-museo di Santa Sofia. Il primo a reagire con durezza contro la Turchia era stato il Patriarcato russo; prima Kirill, la scorsa settimana, con un appello al presidente Erdogan a ripensarci e, successivamente, il numero due, Hylarion, con altri strali: «si tratta di uno schiaffo. Ogni tentativo di cambiare lo status di Santa Sofia condurrà a dei cambiamenti che romperanno il fragile equilibrio inter-confessionale, esistente». Ancora più esplicito era stato il Patriarca Bartolomeo I, che teme possibili ripercussioni sulla convivenza fra cristiani e musulmani in tutto il pianeta: «Milioni di cristiani in tutto il mondo saranno contro l'Islam».

Ma ormai il dado è tratto. Dopo la decisione della Corte suprema turca e la pubblicazione del decreto Erdogan ha già fornito la data ufficiale per la prima preghiera pubblica del venerdì al 24 luglio. Tuttavia davanti a questa massiccia alzata di scudi, tra cui tutte le chiese riformate del mondo, sta provando a rassicurare che non cambierà granché e che i mosaici interni non saranno toccati. Così come tutta l'iconografia cristiana esistente, arrivata a noi intatta perché nel 1847 il sultano Abdulmecid decise di restaurare l'edificio e togliere lo spesso strato di imbiancatura che era stato messo sui mosaici bizantini nel XV secolo. I meravigliosi mosaici furono liberati del tutto solo nel 1935 da Ataturk quando decise di trasformare il complesso in museo consapevole che questo monumento è il simbolo dello straordinario incontro tra Occidente e Oriente, nonostante siano accadute, nel corso della storia, guerre e lotte di potere.

PROTESTE

Il portavoce del presidente turco, Ibrahim Kalin, ieri sera ha spiegato che «tutti i simboli religiosi all'interno di Santa Sofia non saranno toccati» e che resterà aperta a «visitatori di ogni religione». Aggiungendo che «non c'è nulla da temere, nessun mosaico sarà né' oscurato, né' distrutto. La Turchia - ha aggiunto - è un simbolo di tolleranza religiosa con oltre 400 chiese e sinagoghe aperte». Intanto oggi pomeriggio, a Milano, Matteo Salvini sarà sotto il consolato della Turchia per protestare per la riconversione della basilica in moschea.

Franca Giansoldati

