Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(m.a.) In Friuli Venezia Giulia, e in particolare in provincia di Pordenone, inizia l'era del pugno duro nei confronti degli operatori sanitari che nonostante i vari richiami ai doveri professionali non si sono ancora vaccinati. Ieri pomeriggio, infatti, l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha inviato le prime 134 lettere ufficiali che faranno scattare - già da oggi - la sospensione dal servizio a danno di infermieri (46), medici...