IL PUNTO

VENEZIA Oggi il direttore generale Luciano Flor firmerà il provvedimento che sblocca le prestazioni sospese per l'emergenza Covid. Dal 1° febbraio saranno gradualmente riprogrammati i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche e la diagnostica ambulatoriale, considerati non urgenti e svolti anche in libera professione, che erano stati fermati con la circolare dello scorso 6 novembre: allora l'assessore Manuela Lanzarin aveva auspicato che lo stop potesse concludersi nel giro «2-3 settimane», mentre in realtà ne sono passate 12, le più pesanti per il Veneto dal punto di vista epidemiologico. «Ma ora la situazione è diversa e, benché con molta cautela, possiamo cominciare a recuperare le liste di attesa», ha annunciato la titolare della Sanità.

I DATI

In una mattinata in cui il presidente Luca Zaia era impegnato in una videoconferenza dopo l'altra, tra il confronto con il commissario straordinario Domenico Arcuri sulle forniture dei vaccini e la segreteria politica della Lega sulla crisi di governo, è toccato all'assessore Lanzarin mostrare in diretta i cartelli con i numeri di giornata. Compito meno ingrato dei mesi scorsi: fra le 8 di lunedì e la stessa ora di martedì, sono stati registrati solo 746 contagi su 40.857 tamponi (12.182 molecolari e 28.675 rapidi), pari a un'incidenza dell'1,82% e cioè «una delle più basse di sempre». Purtroppo altri 93 morti hanno aggiornato la tragica conta a 8.695, ma i ricoverati sono scesi a 2.527, di cui 2.230 in area non critica (-13) e 297 in Terapia intensiva (-16).

Nel pomeriggio il quadro è migliorato ulteriormente: anche se alle 17 il totale dall'inizio dell'epidemia è salito a 8.729 per i decessi e a 308.648 per le infezioni (+2.114, di cui circa 1.200 relativi ai test antigenici degli ultimi dieci giorni, ora ricompresi nel calcolo), i degenti sono complessivamente calati a 2.493.

LA SVOLTA

Non a caso il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha segnalato una svolta nell'andamento delle curve ospedaliere. Dopo settimane in cui in Veneto il tasso di occupazione dei posti-letto era largamente superiore alla soglia di allarme del 30%, ieri il dato della Terapia intensiva è sceso sotto al valore della media nazionale (27% contro 28%). Allo stesso modo, quello dell'area non critica è risultato più basso di cinque punti (29% a 34%), attestandosi a un livello decisamente inferiore al tetto del 40% che era stato a lungo oltrepassato.

IL TACHIMETRO

Ecco spiegato il ritorno al colore arancione, cioè al livello 4 in una scala di 5, nel tachimetro regionale relativo alla situazione ospedaliera, con province come Belluno e Venezia che sono già rientrate al giallo e cioè al 3. Ed ecco motivata la circolare di Flor, per cui da lunedì riprenderanno le prestazioni con priorità da 30 a 60/90 giorni. «Dobbiamo affrontare subito ha sottolineato Lanzarin la riprogrammazione delle agende. Memori di quanto successo a maggio, i direttori generali delle Ulss stanno già lavorando al potenziamento delle linee telefoniche e all'incremento del personale dei Cup. Saranno messe in campo le prestazioni aggiuntive di medici e infermieri, chiamati agli straordinari per smaltire le liste di attesa, attraverso il ricorso ai fondi stanziati alla fine dell'anno proprio per questo scopo».

L'entità dell'attività da riprogrammare è in corso di quantificazione in queste ore, ma si annuncia consistente. Basti pensare che all'inizio di settembre risultavano da recuperare 342.642 prestazioni della primavera, di cui 55.168 visite ambulatoriali, 257.605 screening e 29.869 ricoveri ospedalieri, tanto che la Regione aveva ripartito fra le varie aziende sanitarie 38.935.696 euro per il lavoro extra-orario.

LA CAMPAGNA

Intanto continua la campagna vaccinale, per quello che le forniture consentono. Oggi arriveranno 50.300 dosi da Pfizer e il 31 gennaio 5.300 da Moderna, dopodiché dall'8 al 22 febbraio il Veneto dovrebbe riceverne altre 197.000 dalle due aziende. Al momento sono state effettuate 136.491 inoculazioni e 25.251 soggetti hanno ottenuto anche la seconda. «Per ora dobbiamo concentrarci sulla prima fase ha evidenziato l'assessore regionale cioè i 185.000 sanitari degli ospedali e del territorio, ospiti e operatori delle case di riposo e delle comunità per disabili. Abbiamo incontrato gli Ordini provinciali dei medici, che hanno dato la propria disponibilità a collaborare alle vaccinazioni. Chiaramente potremo però pensare alla profilassi di massa solo quando avremo i quantitativi di AstraZeneca».

Nell'attesa, è stato chiarito il dubbio delle somministrazioni non sanitarie di questa prima chiamata, che in Italia ammontano al 14% e in Veneto al 9,1%. «Si tratta di personale che lavora comunque negli ospedali e negli ambulatori ha specificato Lanzarin come gli autisti delle ambulanze, gli addetti alle pulizie o le segretarie dei medici di medicina generale, insomma tutte figure che rientrano appieno nelle priorità indicate». La delucidazione ha confortato Ivan Bernini, segretario regionale della Fp Cgil, amareggiato per «alcune affermazioni lette in questi giorni dove una parte assolutamente minoritaria di medici riterrebbe che a talune figure professionali non spettasse la priorità nella vaccinazione».

Angela Pederiva

