CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Delle cicogne che in Italia hanno bisogno di una spinta per volare, ben una su dieci prova a decollare dal Nordest. In tema di procreazione medicalmente assistita, ammonta a circa il 10% del totale nazionale la quota di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in termini di centri specializzati e cicli effettuati. Il dato, che emerge dalla relazione sullo stato di attuazione della legge 40 trasmessa dal ministero della Salute al Parlamento e aggiornata al 2016, sottolinea tutta la crucialità dell'area anche in questo...