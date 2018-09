CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀTREVISO È arrivato a compiere 35 anni senza poter mai sorridere. Nemmeno ai propri genitori. Una condanna dovuta a un deficit irreversibile del nervo facciale di sinistra, emerso fin dalla nascita a causa di un trauma subìto proprio durante il parto. Sembrava non ci fosse alcuna soluzione. Invece grazie all'equipe dell'unità di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale di Treviso, diretta da Giorgio Berna, adesso il 35enne riesce a muovere le labbra. E può cominciare a sorridere come non aveva mai fatto. I medici del Ca'...