SANITÀ ROMA Triplicati i casi di morbillo nel mondo. L'allarme arriva dall'Organizzazione mondiale della sanità. «Sono milioni le persone a livello globale a rischio - avverte l'Oms - e nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, disabilità e decessi in molte parti del mondo. Finora nel 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di casi segnalati è triplicato». Grandi focolai sono in corso in...