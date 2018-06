CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROMA Prima azione politica del neo ministro della Salute Giulia Grillo su una delle note più dolenti del servizio sanitario pubblico, la gestione delle liste d'attesa e dell'intramoenia. In vista del Piano nazionale del governo per tagliare i tempi, il ministero ha inviato una circolare a Regioni e Province autonome - che dovranno rispondere entro 15 giorni - chiedendo in particolare informazioni sulle modalità di funzionamento delle «agende» delle strutture sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate. E di spiegare quali...