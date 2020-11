L'ACCUSA

VENEZIA «Riteniamo che l'aumento del numero di decessi, ricoveri e contagi si possa ricollegare anche alla mancata attuazione del piano anti-Covid a livello regionale». Lo ha detto Salvatore Lihard, portavoce del Coordinamento Veneto dei Comitati per la difesa della sanità pubblica, ieri durante una videoconferenza sullo stato dell'epidemia sul territorio veneto. Al centro della discussione c'è la delibera di Giunta regionale 782 del 16 giugno, sulle misure in materia sanitaria connesse alla emergenza epidemiologica. «Le voci sono tante continua Lihard si va dal piano di potenziamento dell'assistenza territoriale, alla sorveglianza delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti. Come cittadini ci poniamo molte domande sull'attuazione delle misure, il problema è che non troviamo le dovute risposte da parte della Regione». Tre i temi ritenuti fondamentali da Covesap: l'aumento del contagio tra la popolazione, l'aumento dei ricoveri e le conseguenze del blocco delle prestazioni non-Covid.

«I ricoveri sono aumentati notevolmente nell'ultimo mese e mezzo sottolinea Mariapina Rizzo, rappresentante Covesap Padova -. Però non risultano al momento costituiti posti letto ex novo né di terapia Intensiva né d'area medica. Chiediamo quindi quanti siano i posti letto e i reparti riconvertiti. Non ci risulta nemmeno un incremento notevole di personale sanitario, viceversa c'è una diffusione del contagio tra i sanitari rilevante». I rappresentanti dei comitati cittadini provinciali denunciano carenze di personale e ritardi nell'erogazione delle prestazioni ordinarie. «La delibera prevede un rinforzo degli organici con 1.677 professionisti della sanità conclude Lihard ma di fatto non capiamo quanti medici e infermieri siano stati assunti».

