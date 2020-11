IL RINNOVO

VENEZIA Il contratto è firmato ma non viene applicato. Scatenando la furia dei sindacati. Il rimpallo tra Regione e privati riguardo la messa in essere del contratto nazionale per la sanità privata sta bloccando l'adeguamento degli stipendi dei lavoratori che a due mesi dalla firma ancora attendono i soldi dovuti sul proprio conto.

GLI ONERI

«Gli oneri dovrebbero essere divisi a metà tra Regione e privati spiega Sonia Todesco, segretaria Fp Cgil Veneto ma ci sono ancora troppe incognite e questo blocca di fatto l'attuazione del contratto, che ha atteso 14 anni per il rinnovo. Nella delibera regionale sembrano essere esclusi i centri di riabilitazione come la Nostra Famiglia che quindi si trova in un limbo. I privati dicono che aspettano chiarimenti dalla Regione, la Regione dice che attende si muovano i privati». Non è chiaro dove la Regione recupererà i fondi per i costi contrattuali, né chi di preciso riceverà i finanziamenti, di qui il rischio di lasciare fuori diverse strutture sanitarie private. Il prossimo 30 novembre ci sarà un incontro con i privati che la settimana scorsa ventilavano la proposta di far attendere il 2021 per i pagamenti. «È increscioso esclama Alessandro Peruzzi, segretario Fp Cisl Veneto Parliamo di circa 1500 euro dovuti ad ogni lavoratore più mille euro una tantum sospesa per delle verifiche sulla tassazione. Sono 10 mila i lavoratori veneti coinvolti». Non si può più aspettare, dicono i sindacati, pronti alla mobilitazione. «Abbiamo atteso una vita per il rinnovo di questo contratto e a due mesi dalla firma ancora non è finita dice Mario Ragno, segretario Uil Fpl Veneto È una situazione poco rispettosa per delle persone che sono in prima linea a combattere il coronavirus».

Silvia Moranduzzo

