IL RETROSCENA

ROMA La malasanità lombarda sta spaccando la maggioranza in Regione. Ieri un vertice di maggioranza è iniziato con l'ipotesi del rimpasto sul tavolo. Ma poi i partiti che sostengono il governatore Fontana hanno convenuto che no, in questo momento non ci si può muovere. Allo stesso tempo però occorrono soluzioni. La prossima settimana altro incontro in cui verranno avanzate proposte concrete. Due le ipotesi: un commissario alla Sanità oppure la costituzione di una task force di esperti che si occupi dell'emergenza Covid nella regione. In entrambi i casi l'assessore Gallera rischia di uscirne fortemente ridimensionato.

Perché è lo stesso Salvini che è tentato di scaricarlo, ma per ora il presidente della Regione Lombardia resiste. E non si è nemmeno presentato all'incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il leghista Grimoldi, Santanchè per Fdi e il coordinatore di FI Salini. Il leader della Lega ha radunato i suoi ieri mattina. Ha chiesto un segnale, non vuole in questa fase il siluramento' di Gallera ma l'obiettivo è quello di procedere al più presto ad una verifica. Di concerto con Forza Italia. Un'ala degli azzurri ha manifestato la disponibilità a ridiscutere subito la squadra di governo della regione ma ben presto è arrivato lo stop. Certificato anche dal coordinatore del partito: «L'alleanza è solida, a prova di Covid». Difficile per ora scalzare l'assessore al Welfare, ma si è deciso di formare un presidio alla Giunta. Con l'obiettivo di rafforzarla intanto con un gruppo di tecnici in alcuni settori, dalla sanità ai trasporti. E di accelerare sul cosiddetto piano Marshall di tre miliardi di euro disposto dalla Regione. Il rimpasto arriverà più avanti, con un check di metà mandato e con il cambio di qualche assessore, tra cui, appunto, Gallera.

«Ci sono tante cose che non vanno ma non possiamo indebolire Fontana», spiega una fonte di FI. Negli ambienti parlamentari del partito di via Bellerio non si nega affatto il malumore nei confronti di Gallera. «O salta lui oppure deve saltare subito qualche funzionario», il refrain' di diversi lumbard. L'irritazione è legata a tutta la gestione dell'emergenza Covid nella Regione. Si racconta che lo stesso Fontana sia scontento del suo assessore, ma non vuole toccare nulla al momento per non dar spazio ad altre strumentalizzazioni. «In questo periodo ha spiegato ieri - mi voglio occupare e mi sto occupando esclusivamente dei problemi legati all'epidemia e alla cura dei lombardi». Tuttavia il caos sulla sanità ha raggiunto livelli altissimi e il malessere si registra anche nella giunta.

I NOMI IN CAMPO

Il nome più gettonato è quello di Lucchina, il direttore generale della sanità lombarda dell'era Formigoni, defenestrato dall'allora governatore Maroni. Un ruolo gli è stato offerto, potrebbe affiancare il direttore generale dell'assessorato lombardo al Welfare, Trivelli. Ma al vertice di maggioranza si è preferita una linea attendista. La radiografia delle performances di Gallera però è stata fatta. Con il diretto interessato che si difende: «La Lombardia è la regione che fa più tamponi». Ed ancora: «Ad oggi sono state distribuite 654 mila dosi di vaccino contro l'influenza, circa 100 a medico». In serata la Lega ha abbozzato una timida difesa: «Si e' trovato a gestire l'esplosione di una bomba nucleare, qui non è ordinaria amministrazione, qui è scoppiata la terza guerra mondiale». Ma i lumbard continuano ad essere preoccupati per il rischio che la gestione Covid leda l'immagine del partito. Da qui il pressing affinchè si faccia qualcosa. E' vero che il coronavirus picchia duro e che il lockdown da zona rossa ha messo in crisi l'economia della regione ma in tanti vedono «tante falle» nell'affrontare il problema che avrebbero dovuto essere evitate. Fontana dal canto suo lancia messaggi rassicuranti, in contrasto con l'allarme nella regione, ipotizzando qualora si verificassero le condizioni allentamenti a livello locale. Salvo poco dopo frenare, confermando che occorrerà attendere il termine delle due settimane di chiusura fissato dal ministro Speranza.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

