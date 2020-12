LE NOMINE

VENEZIA È proprio vero che il Covid ha cambiato tutto. Perfino la liturgia delle nomine in sanità: quello che un tempo era l'evento del triennio per quanto riguarda i direttori generali delle aziende, e del quinquennio per ciò che attiene al potente dg dell'area, è ora derubricato ad annuncio fra i cartelli con i numeri delle curve epidemiche e le valutazioni sull'impatto della variante inglese. Ma va così al tempo del Coronavirus, un'emergenza che finisce inevitabilmente per marcare le scelte del presidente Luca Zaia: gli attuali vertici delle Ulss resteranno in carica per altri due mesi e il successore di Domenico Mantoan non sarà un manager esterno, bensì un medico interno qual è Luciano Flor, finora a a capo dell'Azienda ospedaliera di Padova.

Pareva che tra Zaia e Flor i rapporti non fossero idilliaci, soprattutto dopo il battibecco sull'ultima pagella. Ma com'era stato anche con Mantoan, sembra proprio che quando si tratta di scegliere il numero uno dell'area Sanità e Sociale, il governatore sia disposto a chiudere un occhio su qualche ruvidezza caratteriale, pur di assicurarsi un dirigente di grande competenza. «Avevamo emanato un avviso pubblico non vincolante ha ricordato Zaia e sono arrivati un sacco di belle candidature da parte di tanti professionisti eccezionali. Ma dopo un confronto con l'assessore Manuela Lanzarin, abbiamo convenuto sulla necessità di affidarci ancora a un profilo sanitario, vista la sfida del Covid. Flor è uno specialista (in Igiene e medicina preventiva, ndr.), ha un curriculum di altissimo livello, ha lavorato sia a Padova che a Verona, ha svolto un lavoro straordinario per il nuovo policlinico». E non occorrerà nemmeno pagarlo 240.000 euro l'anno, come pure sarebbe stato possibile grazie alla recente modifica della legge regionale: lo stipendio sarà pari a quello del segretario generale della Programmazione, quindi 189.530 euro lordi.

Secondo i sussurri di Palazzo, Flor potrebbe garantire anche da Venezia la continuità sul dossier di Padova Est. «Immagino che sarà meglio sgravare il suo successore in Azienda ospedaliera ha detto Zaia dal peso della nuova opera. Per quella non escludo un ruolo commissariale a un esperto, com'è stato anche per Pedemontana e per Vaia». Guarda caso due alti dirigenti della Regione. Nell'attesa di sviluppi, le redini passeranno al direttore amministrativo Roberto Toniolo. Tutti gli altri dg diventeranno commissari e resteranno in sella fino al 28 febbraio, compresi i pensionandi Adriano Rasi Caldogno (Ulss 1 Dolomiti), Antonio Compostella (Ulss 5 Polesana), Domenico Scibetta (Ulss 6 Euganea) e Bortolo Simoni (Ulss 7 Pedemontana). Sempre secondo le indiscrezioni, è stata scartata l'ipotesi di prorogarli per più tempo, in modo da poter confermare Francesco Benazzi (Ulss 2 Marca Trevigiana) e Giuseppe Dal Ben (Ulss 3 Serenissima), che compiranno 65 anni rispettivamente il 2 marzo e il 20 settembre.

Nella seduta di Giunta dedicata alle nomine, è stato ridefinito quasi tutto l'assetto del Balbi. È stata soppressa l'area Programmazione e sviluppo strategico, finora guidata Maurizio Gasparin, che da segretario generale dell'ente manterrà comunque la gestione di Olimpiadi e autonomia. Le sue competenze sono state redistribuite, tra riconferme e novità. Nicola Dell'Acqua lascia la Tutela e sicurezza del territorio per diventare direttore di Veneto Agricoltura. Andrea Comacchio, già al ministero delle Politiche agricole con il sottosegretario Franco Manzato, torna in Veneto dal Friuli Venezia Giulia per dirigere Marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport, al posto di Mauro Trapani. Gianluigi Masullo resta a sovrintendere Risorse finanziarie, strumentali, Ict ed enti locali. Santo Romano rimane a seguire Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria. Elisabetta Pellegrini fino al 2022 sarà a capo di Infrastrutture, trasporti, lavori pubblici e demanio. Infine la direzione del presidente, affidata a Federico Meneghesso, assorbirà anche il ruolo di capo segreteria, «con un risparmio di 3.500 euro al mese».

