ROMA Anche la segretaria di Nicola Zingaretti è risultata positiva al test sul coronavirus. Si tratta della persona che l'assiste nella sede del Partito democratico, al Nazareno, non fa parte dello staff in Regione che, invece, come tutti gli assessori e il presidente del Consiglio regionale, è risultato negativo. Nella sede del Partito democratico la giornata di oggi sarà totalmente dedicata alla messa in sicurezza. Si legge in un comunicato: «Saranno eseguiti i lavori di sanificazione, peraltro già previsti nei giorni scorsi». Terminato questa necessario intervento, poi si potrà riaprire immediatamente la sede nazionale dei Dem. Sanificazione anche in consiglio regionale e in Regione. Le condizioni di salute di Zingaretti sono buone. È isolato nel suo appartamento nel quartiere Prati e ieri ha scritto su Facebook: «In questo momento difficile per il nostro Paese dedichiamo questo 8 Marzo alle donne che lavorano per il servizio sanitario nazionale. Ha ragione il presidente Mattarella. A tutte le donne in prima linea contro la diffusione del coronavirus va un grande grazie dall'Italia unita».

