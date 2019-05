Sanatoria al 20% fino a 100 mila euro Con la manovra l'ipotesi del tombale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Massimo Bitonci, sottosegretario leghista al ministero dell'Economia, nega che nei vertici degli ultimi giorni tra i Big del partito se ne sia parlato. Certo, ammette, la pace fiscale con le varie rottamazioni che si sono susseguite porterà nelle casse dello Stato 21 miliardi in cinque anni, ma per ora non si è parlato d'altro. Eppure la parola «condono» ha riecheggiato per tutta la giornata di ieri. La Lega sarebbe pronta a resuscitare la proposta di «dichiarazione integrativa speciale», una norma partorita lo scorso...