IL CASO

Da ieri il Myanmar è di nuovo sotto la cappa asfissiante dei militari, che hanno interrotto con un golpe il processo di democratizzazione iniziato dieci anni fa con la liberazione di Aung San Suu Kyi. La settantacinquenne leader della Lega nazionale per la democrazia (Nld) è stata arrestata assieme al presidente Win Myint e ai vertici civili dello stato. Il potere ora è nelle mani del generale Min Aung Hlaing. La sua giunta ha proclamato lo stato d'emergenza, spedito i soldati nelle strade della capitale Naypyitaw e delle principali città del paese, mentre venivano tagliate le comunicazioni con l'estero. Prima di essere portata via, la premio Nobel per la pace San Suu Kyi è riuscita a lanciare il suo incitamento al popolo: «Protestate contro questo golpe inaccettabile!». Figlia di un generale (l'eroe della lotta conto il colonialismo britannico Aung San), The Lady alla cui storia è stato ispirato il film omonimo di Luc Besson - ha già passato agli arresti 15 anni (tra il 1989 e il 2010) per la sua lotta per trasformare il Myanmar in una democrazia. Le istituzioni che hanno preso corpo negli ultimi anni restavano però condizionate dai militari. Basti pensare alla norma inserita nella Costituzione del 2008 che vieta a chi come San Suu Kyi abbia parenti con cittadinanza straniera di diventare presidente. Per questo The Lady, che ha studiato filosofia, politica ed economia ad Oxford, si è dovuta accontentare del titolo di consigliere di stato. La popolarità di questa donna che nelle sue battaglie si è ispirata alla resistenza non violenta, a Martin Luther King e a Gandhi, resta altissima, nemmeno scalfita dalle critiche internazionali per aver taciuto sulle persecuzioni della minoranza musulmana rohingya, in un paese in cui l'88% della popolazione è buddista.

I TRIONFI

Oggi Aung San Suu Kyi paga i suoi trionfi politici: la vittoria nelle prime elezioni libere del 2015, la trasformazione della Nld in un partito di massa, la seconda sconfitta inflitta (l'8 novembre scorso) ai suoi avversari di sempre, più pesante di quanto temuto dai militari, che per questo hanno denunciato brogli e imposto lo stato d'emergenza, che - hanno promesso via Facebook - durerà un anno e sarà seguìto da nuove elezioni «per una vera democrazia multipartitica». Proprio ieri avrebbe dovuto insediarsi ufficialmente il nuovo parlamento nel quale la Nld aveva ottenuto 396 seggi sui 476 delle due camere. I militari non si sono accontentati di quel 25% di scanni che la costituzione riserva al loro Partito della solidarietà e dello sviluppo (Usdp) e si sono ripresi tutto il potere. Gli Stati Uniti - ha avvertito il comunicato della Casa Bianca - «si oppongono a qualsiasi tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni o di impedire la transizione democratica in Myanmar e agiranno contro i responsabili». Condanne anche da parte delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Quella dei militari è una mossa azzardata. La Nld è oggi un partito radicato in ogni parte del paese che potrebbe rispondere all'appello di San Suu Kyi ribellandosi ai golpisti. Inoltre il colpo di stato rischia di isolare il Myanmar a livello internazionale, come la Corea del nord. Ma, proprio come Kim, Min Aung Hlaing potrebbe ritrovarsi come unico alleato la Cina. Ieri il ministero degli esteri di Pechino ha reagito con grande cautela: «Speriamo che le parti possano risolvere le loro differenze in base alla costituzione e alla legge». Per il Myanmar la Cina è il primo partner commerciale, mentre la Cina, che dal paese confinante si approvvigiona delle preziosissime terre rare (utilizzate per l'industria hi-tech) ha in gioco in Myanmar progetti infrastrutturali miliardari. E Pechino ha a cuore anzitutto la stabilità del Paese, indipendentemente da chi lo governi.

Michelangelo Cocco

